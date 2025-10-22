Apre a Sciacca il museo Nocito | un omaggio ai 150 anni dalla scoperta del corallo rosso
Mappe, incisioni, bussole, cannocchiali, misuratori, libri di bordo. E poi rami, filamenti e madrepore: il museo del corallo Nocito apre le porte sabato 25 ottobre alle 19 in via Venezia 8, a Sciacca. Il progetto, sostenuto da Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, nasce per celebrare i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
