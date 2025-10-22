Appuntamento in Coppa Sfida alla Correggese

Torna in campo oggi l'Ac Prato. In Coppa Italia. E' forte nei biancazzurri la voglia di riscattarsi e di proseguire il cammino nella competizione. In palio nel match odierno sul campo dela Correggese (calcio d'avvio fissato alle 15, diretta su Tv Prato), affidato all'arbitro Branzoni di Mestre, il passaggio agli ottavi di finale, dove la vincente se la vedrà con una fra Pavia e Piacenza. In casa Prato, la vigilia della sfida è stata caratterizzata anche dalla notizia dell'allontanamento di Paolo Galardi, che in estate era stato scelto da Simone Venturi come preparatore dei portieri. Al suo posto riecco Luca Fema, che già aveva ricoperto il ruolo nelle ultime due annate.

