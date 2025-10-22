Approvato il Bonus Anziani | Stanziati 460mila euro 50mila in più rispetto al 2024

Pisa, 22 ottobre 2025 – Approvato in Giunta il Bonus Anziani 2025 che prevede lo stanziamento di 460mila euro per l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad un massimo di 2400 euro, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. I destinatari del beneficio saranno individuati attraverso un apposito bando pubblico che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa. “Il Comune di Pisa conferma e rafforza il suo impegno a sostegno delle persone più vulnerabili della nostra comunità, destinando per il 2025 un totale di 460mila euro al Bonus Anziani, con un incremento di 50mila euro rispetto allo scorso anno – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Approvato il Bonus Anziani: "Stanziati 460mila euro, 50mila in più rispetto al 2024"

