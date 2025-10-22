Apple ed Engie intesa di lungo periodo | 173 MW fra eolico e agrivoltaico nel Sud Italia

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accordo industriale che pesa davvero: fornitura di energia rinnovabile di nuova capacità per 173 MW, ottenuta con due parchi eolici, un repowering eolico e due impianti agrivoltaici. L’energia prodotta alimenterà in misura prevalente i consumi europei legati all’ecosistema Apple, con un contratto di acquisto fino a 15 anni. Il mix è chiaro: tecnologia diversificata, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

apple ed engie intesa di lungo periodo 173 mw fra eolico e agrivoltaico nel sud italia

© Sbircialanotizia.it - Apple ed Engie, intesa di lungo periodo: 173 MW fra eolico e agrivoltaico nel Sud Italia

Leggi anche questi approfondimenti

apple engie intesa lungoApple punta sul green italiano: accordo con Engie per impianti eolici e agrivoltaici nel Sud - Un’intesa da 15 anni per produrre energia rinnovabile: coinvolti parchi eolici e impianti agrivoltaici da 173 MW. Segnala telenord.it

ENGIE Italia-Apple, firmato PPA ibrido eolico-agrivoltaico della durata di 15 anni - ENGIE Italia ha siglato un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 15 anni con Apple, per una capacità di 173 MW. Secondo rinnovabili.it

Cerca Video su questo argomento: Apple Engie Intesa Lungo