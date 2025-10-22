Apple ed Engie intesa di lungo periodo | 173 MW fra eolico e agrivoltaico nel Sud Italia
Un accordo industriale che pesa davvero: fornitura di energia rinnovabile di nuova capacità per 173 MW, ottenuta con due parchi eolici, un repowering eolico e due impianti agrivoltaici. L’energia prodotta alimenterà in misura prevalente i consumi europei legati all’ecosistema Apple, con un contratto di acquisto fino a 15 anni. Il mix è chiaro: tecnologia diversificata, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
