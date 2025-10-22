Appello dei neoborbonici ai ladri del Louvre | Restituite una parte del vostro bottino ai napoletani
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il clamoroso furto dei gioielli di Napoleone al Museo del Louvre, un episodio definito dai media francesi rocambolesco e tragicomico, giunge da Napoli un appello inatteso e dal tono ironico ma carico di significato storico. A rivolgerlo ai ladri in fuga è stato il movimento Neoborbonico, che ha diffuso una lettera aperta indirizzata simbolicamente ai responsabili del furto e, più in generale, alla Francia. L’ironia di una ferita antica. Nella missiva, i neoborbonici scrivono: “Gentili ladri, se è vero che le spoliazioni napoleoniche rappresentarono il più grande spostamento di opere d’arte della storia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
https://www.lidentitario.com/2025/10/09/appello-dei-neoborbonici-inviato-al-sindaco-manfredi-il-sindaco-di-napoli-revochi-la-cittadinanza-onoraria-a-francesca-albanese-a-milano-si-svegliano-alle-6-a-napoli-no/ - facebook.com Vai su Facebook
L’appello dei Neoborbonici ai ladri del Louvre: “Restituite una parte del bottino a Napoli” - La lettera del Movimento Neoborbonico: "A parziale risarcimento dei saccheggi e dei massacri subiti durante le invasioni francesi" ... dire.it scrive