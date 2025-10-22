Appello bis per Serena Mollicone | chiesta nuova perizia sulla porta e oltre 50 testimonianze

Prima udienza interlocutoria nel processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, colpita alla testa, legata e lasciata morire in località Fontana Liri, in provincia di Frosinone, nel giugno 2001. Sostanzialmente, l’accusa per i tre imputati mira a ripartire dalla fine del processo di primo grado, che aveva ritenuto “ plausibile ” la dinamica del delitto così come enunciata dall'accusa, riservando gli approfondimenti in appello. Gli approfondimenti non ci sarebbero stati, dato che in secondo grado ci si è concentrati invece sulle incongruenze: da qui la decisione della Corte di Cassazione di tornare appunto in appello, annullando di fatto le assoluzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

