Appalti pubblici anticipo del 10% ai professionisti | la Seconda commissione approva la proposta

Approvato all’unanimità dalla Seconda commissione consiliare del Comune di Perugia l’ordine del giorno promosso da Margherita Scoccia che impegnava l’amministrazione ad applicare anche a livello locale la misura introdotta dal Governo Meloni a favore dei professionisti tecnici.La norma nazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna sindaco e giunta a introdurre clausole premiali negli appalti pubblici per le imprese che garantiscono migliori condizioni economiche ai lavoratori, con una retribuzione minima di almeno 9 euro l’ Vai su Facebook

Appalti pubblici, Reggio avvia il percorso verso il salario minimo comunale https://24emilia.com/reggio-approvata-una-mozione-per-introdurre-il-salario-minimo-comunale/… - X Vai su X

Hacker e tangenti per vincere appalti milionari, l’inchiesta Valcart si chiude con tre patteggiamenti - Distribuzione: l'azienda dell'Alto Sebino otteneva bandi su misura in cambio di tangenti Si è conclusa ... Segnala bergamonews.it

Audizione su sicurezza negli appalti pubblici della Regione - "Sicurezza e qualità del lavoro negli appalti pubblici della Regione Umbria" sono state al centro dell'audizione delle commissioni Seconda e Terza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che questa mat ... ansa.it scrive

Appalti pubblici a cosche, 10 fermi - A Reggio Calabria operava un "comitato d'affari" composto da dirigenti e funzionari pubblici e imprenditori, capace di gestire la "macchina amministrativa comunale" ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive