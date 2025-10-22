App Google avrà la sua modalità in incognito anche su Android

Pare che Google abbia in programma di arricchire App Google per Android di una Modalità Incognito. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - App Google avrà la sua modalità in incognito anche su Android

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Google migliora Chrome Android con la modalità desktop https://ceotech.it/google-migliora-chrome-android-con-la-modalita-desktop/… - X Vai su X

Google offre agli studenti italiani over 18 un anno gratis di Google AI Pro, accesso a Gemini 2.5 Pro e 2TB su Drive. Promo attiva fino al 9 dicembre. https://tech.everyeye.it/notizie/anno-intero-gemini-pro-costi-incredibile-offerta-google-studenti-834111.html? - facebook.com Vai su Facebook

Google, in arrivo una modalità "Incognito" automatica per l'app Android - L’app Google per Android si prepara a introdurre “History Off Search”, che permetterà di effettuare ricerche in incognito senza attivarlo manualmente. Come scrive msn.com

Google ha apportato modifiche alla UI dell’app di Gemini, già in rollout per tutti - A causa del (sempre più pesante) rilascio lato server delle novità sulle proprie app, spesso e volentieri Google fa in modo che non tutti gli utenti abbiano le ultime novità in contemporanea e ... Secondo tuttoandroid.net

L'app Google è infetta, sembra essere un malware: lo segnalano gli smartphone Huawei e Honor, ma è un errore - I primi episodi risalgono a 3 giorni fa circa, quando anche qualcuno in famiglia ci aveva avvertito della cosa. Segnala smartworld.it