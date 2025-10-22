Apertura straordinaria e visite guidate gratuite per scoprire l' archivio dell' Anpi di Udine

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia di Udine apre in via straordinaria il suo archivio storico documentale. Sabato 25 ottobre, il sodalizio propone due visite guidate gratuite e aderisce così, per la prima volta, ad Archivi Aperti, la rassegna nazionale indetta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

