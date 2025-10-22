Aperto un procedimento contro i sindacati per lo sciopero generale del 3 ottobre
La Commissione di garanzia sugli scioperi ha aperto un procedimento contro le organizzazioni sindacali che hanno organizzato lo sciopero generale dello scorso 3 ottobre. Il garante aprirà pertanto una istruttoria per valutare l'operato di Cgil, Usb Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La solidarietà va a processo. Si è aperto stamattina a Ragusa il procedimento contro all’equipaggio di Mediterranea saving humans. Su richiesta della Procura sono stati rinviati a giudizio sei attivisti con l'accusa di “favoreggiamento aggravato dell’immigrazio - facebook.com Vai su Facebook
La Uefa ha aperto un procedimento sui conti economici della Juventus dal 2022 al 2025. Cosa rischia davvero il club bianconero? Ecco cosa dicono le norme e quali sono le sanzioni possibili. Il verdetto nella prossima primavera - X Vai su X
Sciopero generale del 3 ottobre (per la Flotilla), il garante apre procedimento contro i sindacati - L’agitazione era stata proclamata per sostenere la «Flotilla» in navigazione verso Gaza. Secondo corriere.it
Meloni attacca: “Non vogliono la pace ma il weekend lungo”. Landini: “Offende, porti rispetto” - Per trasmettere un messaggio che si può sintetizzare così: sbagliano tutti. Lo riporta repubblica.it
Asl di Vercelli, sindacati contro il procedimento disciplinare - Sono 9 le sigle sindacali che si esprimono contro la decisione dell'Asl di Vercelli di aprire un procedimento disciplinare a carico di alcuni dipendenti che hanno preso ... Si legge su rainews.it