Aperitivo multilingue ' Halloween edition' da Student Lab
Giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 20.00, appuntamento alla YESchool Catania sita in via Firenze 204 per l'aperitivo multilingue edizione 'Halloween'. Trasformati in una creatura linguistica e pratica inglese, spagnolo e tedesco tra mostri, risate e cocktail stregati! Un evento aperto a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Aspettando la "Staffetta del Dono", l'associazione AFDS - Sezione di Pontebba offrirà un aperitivo per aiutare il piccolo Davide www.unmondoacoloriperdavide.it - facebook.com Vai su Facebook
Speak and Spritz | Aperitivo linguistico | Halloween edition - L'aperitivo linguistico più spettrale dell’anno è in arrivo, dove il divertimento e le lingue si fondono in una notte da brividi! Scrive veronasera.it
APERITIVO REGGAE - HALLOWEEN EDITION - Come tutte le domeniche allo stesso posto e alla stessa ora ci sarà l'aperitivo reggae con le selezioni di Kianka Town. Segnala sassiland.com
Speak and spritz: aperitivo linguistico Halloween night - L'aperitivo linguistico più spettrale dell’anno è in arrivo, dove il divertimento e le lingue si fondono in una notte da brividi! Lo riporta veronasera.it