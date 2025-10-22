Aperitivo multilingue ' Halloween edition' da Student Lab

Giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 20.00, appuntamento alla YESchool Catania sita in via Firenze 204 per l'aperitivo multilingue edizione 'Halloween'. Trasformati in una creatura linguistica e pratica inglese, spagnolo e tedesco tra mostri, risate e cocktail stregati! Un evento aperto a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it