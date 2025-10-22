Sabato 15 e domenica 16 novembre saranno le giornate ! Gli apicoltori dell’Associazione Patavina Apicoltori in Padova aprono al pubblico le loro aziende per mostrare come si svolge l’attività dell’apicoltore una volta raccolto il miele, nel locale di smielatura, e far scoprire i segreti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it