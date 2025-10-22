Anziana trovata morta in casa dall’ufficiale giudiziario a San Giuliano Milanese Deceduta da anni
L’ufficiale giudiziario si era presentato a casa di un’ anziana per un pignoramento, ma lì ha trovato i resti ossei della donna, morta da anni. È successo la mattina del 21 ottobre a San Giuliano Milanese, nell’hinterland del capoluogo lombardo, dove la donna nata nel 1935 viveva fin dall’infanzia. Da anni l’anziana – Celestina Vacchini il suo nome – non pagava le spese condominiali di un secondo appartamento di cui era proprietaria nello stesso comune, tanto da aver accumulato un debito di 50mila euro, probabilmente proprio a seguito del decesso. L’amministratore di condominio aveva da tempo avviato la procedura di recupero coattivo del credito e così si è arrivati al pignoramento dell’altra abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
