Anziana sola trovata morta in casa dopo molti anni
La macabra scoperta è stata fatta grazie a un accesso forzoso dell'ufficiale giudiziario che doveva effettuare un pignoramento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Anziana sola trovata morta in casa dopo molti anni a San Giuliano Milanese. I resti scheletrici rinvenuti grazie ad un accesso forzoso per i debiti accumulati #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Anziana sola trovata morta in casa dopo molti anni a San Giuliano Milanese. I resti scheletrici rinvenuti grazie ad un accesso forzoso per i debiti accumulati $ANSA - X Vai su X
Donna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito: chi era Celestina Vacchini - Dopo molti anni sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano) ... Da fanpage.it
Anziana sola trovata morta in casa dopo molti anni - I resti ossei di un'anziana donna sono stati trovati oggi nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese. Riporta msn.com
Viveva sola, nessuno la cercava: trovata morta dopo anni in casa, la storia di Celestina Vacchini - Sono stati scoperti i resti ossei di un'anziana donna all'interno della sua abitazione a San Giuliano Milanese, un comune situato a pochi chilometri da Milano. Lo riporta controcopertina.com