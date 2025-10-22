Antony Ylano muore sul colpo scontrandosi con una mucca tragedia nel calcio | impatto violentissimo

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antony Ylano, promettente attaccante del Piauí Esporte Clube, è morto a soli 20 anni in Brasile, dopo un violentissimo scontro tra la sua motocicletta e una mucca: il ragazzo è deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

