Antony Ylano muore sul colpo scontrandosi con una mucca tragedia nel calcio | impatto violentissimo
Antony Ylano, promettente attaccante del Piauí Esporte Clube, è morto a soli 20 anni in Brasile, dopo un violentissimo scontro tra la sua motocicletta e una mucca: il ragazzo è deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
