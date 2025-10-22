Antonio Conte zero dubbi del Napoli sull’allenatore | De Laurentiis dalla parte del mister

La SSC Napoli non ha mai pensato di mettere in discussione Antonio Conte. Nonostante il momento complicato e le sconfitte contro Torino e PSV Eindhoven, il club partenopeo resta compatto intorno al proprio allenatore e non valuta alcuna alternativa. La linea societaria è chiara: si va avanti con Conte, senza esitazioni. Dall’ambiente di Castel Volturno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

