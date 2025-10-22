Antonio Conte sotto processo | Per me troppi | il Napoli crolla col Psv la frase che sconcerta tutti
"C'è delusione ma queste situazioni non capitano mai per caso e noi dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per invertire quella tendenza che per certi versi, in alcuni casi, non mi ha fatto impazzire". Il ko tennistico per 6-2 sul campo del Psv Eindhoven in Champions League rischia di lasciare segni pesanti sul Napoli. Di sicuro lo ha già fatto su Antonio Conte, che dopo il disastroso match in Olanda si presenta davanti alle tv decisamente abbacchiato, quasi in confusione. "La Champions offre questo tipo di livello, abbiamo poco da dire e tanto da lavorare - ha aggiunto il mister parlando a Sky Sport - ma sappiamo che anche lavorando tanto dovremo faticare, dovremo essere preparati e predisposti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
