Antonio Conte ed i fantasmi nella testa dei calciatori

Gbt-magazine.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ieri sera si é sfogato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro il PSV Eindhoven per 6-2. Il Corriere dello Sport ha cercato di analizzare le parole del tecnico salentino. Conte, già quattro sconfitte in questa stagione. Così il Corriere dello Sport: “Una stagione segnata già da quattro sconfitte tra campionato e coppa  non era nelle previsioni della vigilia. Soprattutto dopo i cento milioni e rotti spesi in estate per alimentare di ulteriore entusiasmo i cuori (e le illusioni) di un tifo, quello partenopeo, già on fire dopo la vittoria dello scudetto. Ci sono dei meccanismi che in questa stagione non stanno funzionando. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

antonio conte ed i fantasmi nella testa dei calciatori

© Gbt-magazine.com - Antonio Conte ed i fantasmi nella testa dei calciatori

Approfondisci con queste news

antonio conte fantasmi testaCon chi ce l'aveva Conte in conferenza stampa: il durissimo sfogo dopo Psv-Napoli fa discutere - Una stagione segnata già da quattro sconfitte tra campionato e coppa non era nelle previsioni della vigilia, soprattutto dopo ... Secondo msn.com

antonio conte fantasmi testaMcTominay illude, poi il Napoli si scioglie: Conte crolla ad Eindhoven e vede i fantasmi - 2 ad Eindhoven contro il Psv e incappa nella seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League. Riporta msn.com

Napoli, volata scudetto: testa, gambe e tattica, quei segreti per vincere - Ex difensore di Napoli e Inter, Francesco Colonnese è anche un conoscitore di Antonio Conte e Simone Inzaghi. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Conte Fantasmi Testa