Antonio Conte ed i fantasmi nella testa dei calciatori
Antonio Conte ieri sera si é sfogato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro il PSV Eindhoven per 6-2. Il Corriere dello Sport ha cercato di analizzare le parole del tecnico salentino. Conte, già quattro sconfitte in questa stagione. Così il Corriere dello Sport: “Una stagione segnata già da quattro sconfitte tra campionato e coppa non era nelle previsioni della vigilia. Soprattutto dopo i cento milioni e rotti spesi in estate per alimentare di ulteriore entusiasmo i cuori (e le illusioni) di un tifo, quello partenopeo, già on fire dopo la vittoria dello scudetto. Ci sono dei meccanismi che in questa stagione non stanno funzionando. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
