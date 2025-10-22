Antonella Ambrosi morta nell' incendio a Riccione fiamme in una casa del centro | altre due persone intossicate
Tragedia a Riccione: Antonella Ambrosi è morta nell’incendio del suo appartamento. Due persone intossicate, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Riccione, incendio in un appartamento in viale Ceccarini: muore una donna di 67 anni - La vittima si chiamava Antonella Ambrosi, era di Milano ma viveva da tempo nella cittadina romagnola ... Da corrieredibologna.corriere.it