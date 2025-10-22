Anticipazioni Chi l’ha visto? del 22 ottobre l’intervista ad Andrea Sempio

La nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 3, schiera ancora il caso Garlasco, con l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Federica Sciarelli torna in diretta con nuovi sviluppi giudiziari (e non solo) dei casi più seguiti anche attraverso le testimonianze e il racconto di chi, ancora oggi, vive sospeso tra domande senza risposta. Chi l’ha visto?, i casi del 22 ottobre. Al centro della serata ci sarà la lunga intervista esclusiva ad Andrea Sempio, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. Il nome di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, è tornato sotto i riflettori dopo essere stato indagato per l’omicidio della sorella Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 proprio nella sua casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

