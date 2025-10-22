Antiabortisti ricevono uno spazio in ospedale a Cantù | A rischio la libertà di scelta scatta il presidio

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Como protesta contro la convenzione tra Asst Lariana e Centro di Aiuto alla Vita: appuntamento venerdì 31 ottobre nel parcheggio dell’ospedale Sant’Antonio AbatePer la prima volta in provincia di Como, un’associazione antiabortista ottiene uno spazio all’interno di un ospedale pubblico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

