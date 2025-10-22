Antiabortisti ricevono uno spazio in ospedale a Cantù | A rischio la libertà di scelta scatta il presidio
La Cgil di Como protesta contro la convenzione tra Asst Lariana e Centro di Aiuto alla Vita: appuntamento venerdì 31 ottobre nel parcheggio dell’ospedale Sant’Antonio AbatePer la prima volta in provincia di Como, un’associazione antiabortista ottiene uno spazio all’interno di un ospedale pubblico. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Antiabortisti ricevono uno spazio in ospedale a Cantù: “A rischio la libertà di scelta”, scatta il presidio - La Cgil di Como protesta contro la convenzione tra Asst Lariana e Centro di Aiuto alla Vita: appuntamento venerdì 31 ottobre nel parcheggio dell’ospedale Sant’Antonio Abate ... Come scrive quicomo.it
“Spazio agli antiabortisti dentro l’unico ospedale comasco dove si garantisce l’aborto. Presidio di protesta” - La “Rete intrecciat3” annuncia un presidio di protesta davanti all’ospedale di Cantù per il prossimo venerdì 31 ottobre perché – recita la nota diffusa oggi – “per la prima volta in provincia di Como, ... Lo riporta comozero.it
Spazi agli antiabortisti in ospedale. Venerdì presidio di protesta a Cantù - 30 per iniziativa di “Rete Intrecciat3”, che comprende Cgil, Arci, Non una di meno, Donne in nero, Scuole di italiano per donne straniere, Sif ... Come scrive laprovinciadicomo.it