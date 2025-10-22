Another Love replica puntata 22 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 ottobre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Ahmet racconta a Leyla e Kenan ciò che è successo nell’orfanotrofio, ma proprio durante la conversazione, l’uomo viene ucciso. Nevin fa visita al professor Suheyl. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 13 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
