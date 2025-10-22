Anoressia e adolescenti l’appello di una mamma | Genitori occhi aperti | non sottovalutate certi comportamenti

Busto Arsizio, 22 ottobre 2025 – L’appello di una mamma, Federica Bottini, rivolto ai genitori: “Non sottovalutate i cambiamenti nel comportamento dei vostri figli, sono campanelli d’allarme da approfondire, non chiudete gli occhi considerandoli capricci, non cercate da soli giustificazioni”. La cinquantunenne, socia fondatrice dell’associazione Ananke Family di cui è presidente Cinzia Fumagalli, da qualche tempo incontra gli studenti nelle scuole ai quali porta la propria testimonianza di mamma di una ragazza, Giulia, 19 anni, alla quale nel 2020 viene diagnosticata un grave disturbo del comportamento alimentare, l’ anoressia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anoressia e adolescenti, l’appello di una mamma: “Genitori, occhi aperti: non sottovalutate certi comportamenti”

