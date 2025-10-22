Annunciata Porsche Macan GTS Electric | 571 CV e autonomia di oltre 500 km

Una versione intermedia tra Macan 4 e la Turbo, è la versione matura del SUV elettrico in casa Porsche. 🔗 Leggi su Dday.it

annunciata porsche macan gtsAnnunciata Porsche Macan GTS Electric: 571 CV e autonomia di oltre 500 km - Sotto la carrozzeria, la Macan GTS Electric adotta la stessa architettura a 800 V delle versioni Turbo, basata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con Audi. Riporta dmove.it

