Annullata la condanna per 42enne avellinese | la Corte d’Appello di Napoli dichiara nulla la sentenza di Benevento

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Penale, ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento l'1 dicembre 2020 nei confronti di un 42enne avellinese.Il provvedimento, adottato nell’udienza del 16 ottobre 2025, accoglie il primo motivo d’appello presentato dall’avvocato Danilo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

