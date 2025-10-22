Annettiamo la Cisgiordania L’ira di Netanyahu per il voto alla Knesset nel giorno di JD Vance | Ma non siamo vassalli degli Usa

Il Parlamento israeliano ha approvato oggi in un voto preliminare l’estensione della sovranità del Paese sulla Cisgiordania, vale a dire la sua annessione. La proposta, avanzata dal partito di estrema destra Noam, è passato oggi in lettura preliminare per il rotto della cuffia: 25 voti a favore, 24 contrari. Per essere approvato il disegno di legge dovrebbe passare tramite ben tre voti positivi in Aula. Ma il segnale politico è pesantissimo. Furibondo per la «fuga in avanti» a destra il premier Benjamin Netanyahu, che proprio in quel momento era impegnato ad incontrare il vicepresidente Usa JD Vance. 🔗 Leggi su Open.online