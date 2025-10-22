Anna | recensione del film di Monica Guerritore – #RoFF20
La Roma degli anni d’oro del cinema italiano è sempre stata avvolta da un fascino e una magia senza eguali. Era la città dei sogni, al pari di Hollywood: crocevia di eventi mondani, star, produzioni cinematografiche. Una città impregnata di quella bellezza sublime, quasi evanescente, che tutti sognavano di vivere almeno una volta nella vita. Quel cinema, che fu rivoluzionario, poteva vantare alcune delle stelle più brillanti che l’Italia abbia mai avuto – desiderate anche oltre oceano. E una di queste era Anna Magnani. Monica Guerritore, che evidentemente ha molto amato l’attrice, ha scelto di immergersi nel cuore della sua esistenza: un percorso artistico e umano costellato di successi e tormenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? #FestadelCinema di #Roma 2025, Anna di Monica Guerritore: trama e recensione del film ? di Mario Vai - X Vai su X
Nelle pagine delle letterature del numero di ottobre: “Lettere a Marguerite Poradowska” di Joseph Conrad (Ronzani Editore; a cura di Giuseppe Mendicino, trad. di Anna Lina Molteni), recensione di Giuseppe Sertoli “Libri blu” di August Strindberg (Carbon - facebook.com Vai su Facebook
Anna, recensione del film diretto e interpretato da Monica Guerritore presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 - Anna recensione film diretto e interpretato da Monica Guerritore presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 Anna Magnani ... Riporta msn.com
Festa del Cinema di Rima 2025, Anna di Monica Guerritore: trama e recensione del film - Non un biopic, né un omaggio patinato: è una lettera d’amore confusa e appassionata. Si legge su rtl.it
Anna, Monica Guerritore si (ri)conquista il suo spazio nel cinema con un film libero e con grande personalità - Il primo film su Anna Magnani e la prima prova da regista di Guerritore che la interpreta. Riporta mymovies.it