Anna | recensione del film di Monica Guerritore – #RoFF20

La Roma degli anni d'oro del cinema italiano è sempre stata avvolta da un fascino e una magia senza eguali. Era la città dei sogni, al pari di Hollywood: crocevia di eventi mondani, star, produzioni cinematografiche. Una città impregnata di quella bellezza sublime, quasi evanescente, che tutti sognavano di vivere almeno una volta nella vita. Quel cinema, che fu rivoluzionario, poteva vantare alcune delle stelle più brillanti che l'Italia abbia mai avuto – desiderate anche oltre oceano. E una di queste era Anna Magnani. Monica Guerritore, che evidentemente ha molto amato l'attrice, ha scelto di immergersi nel cuore della sua esistenza: un percorso artistico e umano costellato di successi e tormenti.