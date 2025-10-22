Animazione musica e spettacoli animano la Festa di Halloween al quartiere Dismano
Domenica 26 ottobre il quartiere Dismano si prepara a far vivere una giornata da brivido con la quinta edizione della festa di Halloween, un pomeriggio ricco di iniziative aperte a tutti e proposto dal quartiere e dalle realtà associative aderenti con l’intento di coinvolgere il più possibile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UNA DOMENICA INSIEME: DOMANI C’È “AUTUNNO IN PIAZZA” Attività, animazione, musica e tanti momenti per tutti. Tutto pronto per l’iniziativa “Autunno in Piazza”, giunta alla 5^edizione. Ci vediamo allora domani (domenica 19 ottobre). IL PROGRAMMA A - facebook.com Vai su Facebook
Spettacoli di fuoco, food truck e animazione a Meldola per "Nel Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno" - Sabato 25 e domenica 26 ottobre Meldola si trasformerà nel "Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno", una manifestazione giunta alla sesta edizione, promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con i ... Come scrive forlitoday.it
Leolandia si trasforma in HalLEOween: animazione, spettacoli e giostre a tema - Venerdì 19 settembre a Leolandia debutta HalLEOween, l’ambientazione a tema del parco divertimenti per bambini di Capriate San Gervasio, a cavallo tra le province di Bergamo e Milano. Da ilgiorno.it
Agenzia Animazione Roma: Come Organizzare Feste, Eventi e Spettacoli su Misura - Un’ agenzia di animazione a Roma diventa il tuo regista: traduc ... Secondo comunicati-stampa.com