Animateria di Teatro Gioco Vita vince il Premio della Critica di Anct
«Per aver contribuito in modo sostanziale ad innalzare la qualità della proposta artistica legata al teatro di figura e a diffondere nelle nuove generazioni di artisti e artiste un linguaggio così significativo, spesso ritenuto marginale e relegato esclusivamente all’infanzia. Un teatro totale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Si è svolta ieri, 20 ottobre 2025, nel foyer del Teatro Ivo Chiesa di Genova, la cerimonia di consegna del , assegnato dall’ . è tra i - facebook.com Vai su Facebook
A Teatro Gioco Vita il premio della critica per il progetto di formazione Animateria - "Per aver contribuito in modo sostanziale ad innalzare la qualità della proposta artistica legata al teatro di figura e a diffondere nelle nuove ... Da piacenzasera.it
Il Premio della Critica al progetto di formazione Animateria di Teatro Gioco Vita - 30 di lunedì 20 ottobre a Genova, nel foyer del teatro Ivo Chiesa in una cerimonia aperta al pubblico ed in diretta Facebook e ... Secondo piacenzasera.it