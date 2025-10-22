Anguissa candidato al Pallone d’Oro africano
Importante riconoscimento per il centrocampista camerunense del Napoli. Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è uno dei candidati al Pallone d’Oro africano 2025. In pole . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
