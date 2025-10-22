anghiari riqualifica i suoi vicoli pietra serena e lanterne restaurate nel centro storico

di Claudio Roselli Il tempo di consumare l’edizione 2025 de "I Centogusti dell’Appennino", a cavallo fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre e poi nel cuore del centro storico prenderà il via un intervento di riqualificazione che interessa due importanti e caratteristici percorsi pedonali: il Vicolo del Chiassolo e il Vicolo degli Amori. Questi collegamenti, profondamente radicati nella trama urbana del borgo, svolgono una funzione strategica nel raccordare via della Propositura, posta a quota superiore, con la centralissima piazza Baldaccio, situata più in basso. La loro conformazione consente di superare agevolmente il dislivello tra le due aree, rendendoli fondamentali per la mobilità interna e la fruizione del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

