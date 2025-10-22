Angelina Melnikova sogna il trionfo all-around ai Mondiali dopo l’Inferno Nemour ci prova Asia D’Amato ha potenziale
Angelina Melnikova si presenterà con i favori del pronostico alla finale del concorso generale individuale femminile, che animerà la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La voglia di rivalsa è enorme per la fuoriclasse russa, che nei fatti non ha potuto gareggiare per più di tre anni a causa dello stop inflitto al suo Paese per il conflitto bellico: dopo un 2021 superlativo, culminato con il trionfo iridato nell’all-around e con l’affermazione nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la classe 2000 non si era più vista in pedana al di fuori dei suoi confini fino a un mesetto fa in occasione della World Challenge Cup a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it
