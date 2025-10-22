Angelina Mango ospite di This Is Me? La verità
A sorpresa, quando veramente nessuno se lo aspettava, Angelina Mango è tornata con un nuovo disco di inediti. E ora c'è chi vocifera che sia pronta a tornare anche in tv. La nota cantautrice - ex vincitrice di Amici e poi del Festival di Sanremo - sarà ospite di una nota trasmissione Mediaset? In. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Angelina Mango torna in tv: gli ospiti della puntata di This is Me dedicata a Lorella Cuccarini Vai su Facebook
Angelina Mango assente in questa registrazione. $ThisIsMe - X Vai su X
Angelina Mango non sarà ospite stasera a This Is Me: la cantante (annunciata) diserta la puntata - Negli scorsi giorni era stata annunciato il ritorno in tv di Angelina Mango dopo oltre un anno di assenza dalle scene. msn.com scrive
Angelina Mango torna anche in TV: dove la rivedremo in un’occasione speciale - Angelina Mango torna in TV dopo "caramé": sarà ospite di This Is Me, nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini. Scrive donnaglamour.it
A sorpresa Angelina Mango torna in TV dopo il lancio del suo nuovo disco “caramé”. Ecco dove la vedremo - Ecco dove la vedremo Il lancio del nuovo disco “caramé” segna anche il ritorno in TV di Angelina Mango. Da novella2000.it