Angelina Mango e il rapporto con i genitori | Sentivo molta pressione sul mio cognome la mia famiglia è stato lo stimolo per dare sempre di più

Angelina Mango ha parlato in diverse occasioni del rapporto con i genitori, Pino Mango e Laura Valente entrambi le hanno trasmesso la grande passione per la musica. Stasera l'artista lucana sarà ospite di This Is Me, programma condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 21:40 su Canale 5 nel quale saranno celebrati i quarant'anni di carriera di Lorella Cuccarini. Angelina è cresciuta in una famiglia immersa nella musica: il padre Pino Mango è stato una delle voci più conosciute del panorama italiano per oltre trent'anni, fino quando l'8 dicembre 2014 veniva a mancare a causa di un infarto durante un concerto.

