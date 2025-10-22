Angelina Mango che brutta notizia! Sì è saputo solo adesso

Era uno dei ritorni più attesi del piccolo schermo, ma la presenza di Angelina Mango a “This Is Me”, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è improvvisamente saltata. La cantautrice lucana, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, non prenderà parte alla puntata di questa sera nonostante fosse inizialmente annunciata come ospite speciale. Il suo nome era comparso nello spot di lancio insieme a quello di altri volti noti come Amadeus, Marco Columbro, Beppe Vessicchio, i Ricchi e Poveri, Nina Zilli ed Ezio Greggio. Tuttavia, nelle ultime ore, la sua partecipazione è stata esclusa dalla comunicazione ufficiale della trasmissione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Angelina Mango, che brutta notizia! Sì è saputo solo adesso

