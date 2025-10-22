Angelina Mango annulla il grande ritorno in tv | la cantante diserta la puntata di This Is Me di Silvia Toffanin

Il ritorno in televisione di Angelina Mango è stato tra i più attesi degli ultimi mesi, ma questa sera la cantautrice lucana non sarà presente a «This Is Me», il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’ex vincitrice del Festival di Sanremo, che ha pubblicato a sorpresa giovedì scorso il nuovo album Caramé, avrebbe dovuto omaggiare la sua ex insegnante ad Amici, segnando il rientro televisivo a un anno esatto dall’annullamento del suo tour. Nonostante il suo nome fosse comparso nello spot di lancio della seconda puntata insieme a quello di grandi ospiti come Amadeus, Beppe Vessicchio, Marco Columbro, Ricchi e Poveri, Nina Zilli ed Ezio Greggio, nella comunicazione ufficiale la sua partecipazione non è più confermata. 🔗 Leggi su Open.online