Angelina Mango annulla il grande ritorno in tv | la cantante diserta la puntata di This Is Me di Silvia Toffanin

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno in televisione di Angelina Mango è stato tra i più attesi degli ultimi mesi, ma questa sera la cantautrice lucana non sarà presente a «This Is Me», il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’ex vincitrice del Festival di Sanremo, che ha pubblicato a sorpresa giovedì scorso il nuovo album Caramé, avrebbe dovuto omaggiare la sua ex insegnante ad Amici, segnando il rientro televisivo a un anno esatto dall’annullamento del suo tour. Nonostante il suo nome fosse comparso nello spot di lancio della seconda puntata insieme a quello di grandi ospiti come Amadeus, Beppe Vessicchio, Marco Columbro, Ricchi e Poveri, Nina Zilli ed Ezio Greggio, nella comunicazione ufficiale la sua partecipazione non è più confermata. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Angelina Mango annulla il grande ritorno in tv: la cantante diserta la puntata di «This Is Me» di Silvia Toffanin - Nonostante l'annuncio e la grande attesa dei fan, l'artista non sarà ospite nella puntata di stasera. Lo riporta open.online

angelina mango annulla grandeA sorpresa Angelina Mango torna in TV dopo il lancio del suo nuovo disco “caramé”. Ecco dove la vedremo - Ecco dove la vedremo Il lancio del nuovo disco “caramé” segna anche il ritorno in TV di Angelina Mango. Da novella2000.it

angelina mango annulla grandeAngelina Mango torna anche in TV: dove la rivedremo in un’occasione speciale - Angelina Mango torna in TV dopo "caramé": sarà ospite di This Is Me, nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Angelina Mango Annulla Grande