Ange Postecoglou è già pronto per un ritorno a sorpresa alla dirigenza – rapporto

Breaking: Ange Postecoglou è stato esonerato dopo appena 39 giorni dal Nottingham Forest, dopo una serie di otto partite senza vittorie consecutive, di cui sei sconfitte, culminate nella sconfitta interna per 3-0 contro il Chelsea. Ma il suo breve e turbolento periodo in Premier League, che è stato il regno manageriale permanente più breve nella storia della competizione, ha fatto ben poco per diminuire la sua posizione al Celtic Park, soprattutto mentre cresce l’incertezza sul futuro dell’attuale allenatore Brendan Rodgers. Ange Postecoglou legato al ritorno del Celtic. (Foto di Neal SimpsonSportsphotoAllstar tramite Getty Images) Un rapporto di Football Insider suggerisce che Ange Postecoglou prenderebbe seriamente in considerazione il ritorno a Glasgow se se ne presentasse l’opportunità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com