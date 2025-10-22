Android Auto accoglie in sordina due novità che potreste apprezzare
Android Auto accoglie due novità in Google Maps che potreste apprezzare: riguardano le destinazioni suggerite e le segnalazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
