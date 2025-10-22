Andria bimba di 11 anni investita da un’auto | è ricoverata in gravi condizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in viale Pietro Nenni. Immagine di repertorio Una bambina di 11 anni è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata travolta da un’auto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre ad Andria, lungo viale Pietro Nenni. La piccola, colpita con violenza, ha riportato lesioni molto serie. Dopo i primi soccorsi del personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Bonomo di Andria, ma in serata i medici hanno deciso per il trasferimento al pediatrico Giovanni XXIII di Bari, vista la gravità delle ferite. Alla guida un ragazzo di 20 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Andria, alla guida dell’auto c’era un giovane di 20 anni, che si è immediatamente fermato dopo l’impatto per prestare aiuto alla bambina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

