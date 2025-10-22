Andrea Sempio stasera a Chi l’ha Visto

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 22 ottobre, su Rai 3 con una lunga intervista di Chi l’ha Visto? ad Andrea Sempio, il nuovo indagato dell’ultima inchiesta per l’ omicidio di Chiara Poggi. Anticipazioni del 22 ottobre 2025. Ai microfoni dell’inviato Vittorio Romano, Andrea Sempio, rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un altro filone di inchiesta, ha dichiarato: Ho chiesto a Lovati (avvocato, ndDM) se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno. Sulla sua indagine, aggiunge: Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

