Andrea Sempio a Chi l’ha visto? | Mi sento come un soldato in trincea
Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 22 ottobre, su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma propone un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, il nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, il caso che da anni divide l’opinione pubblica e continua a riempire le cronache giudiziarie. Le parole di Andrea Sempio: “Mi sento come un soldato in trincea”. Ai microfoni dell’inviato Vittorio Romano, Andrea Sempio ha risposto alle domande sul nuovo filone d’indagine legato alla corruzione. Le sue parole rivelano la tensione che sta vivendo in queste settimane: “Ho chiesto a Lovati (avvocato, ndr) se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Approfondisci con queste news
#Garlasco Un supertestimone disintegra l’alibi di Andrea #Sempio: lo scontrino del parcheggio di Vigevano non era il suo. Era uno dei punti centrali della difesa di Sempio indagato per l’omicidio di #ChiaraPoggi. La cronaca di Simone Zazzera Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio sceglie l'avvocato che fu di Vanna Marchi - X Vai su X
Chi l'ha visto? Anticipazioni: intervista ad Andrea Sempio, il punto sulle indagini e sulle accuse di corruzione per Lovati - , il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 22 ottobre in prima serata su Rai3. msn.com scrive
Andrea Sempio: «Lo scontrino del parcheggio è mio» - Questa sera, mercoledì 22 ottobre, a «Chi l'ha visto» su Rai3 va in onda l'intervista ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. Da msn.com
Anticipazioni Chi l’ha visto? del 22 ottobre, l’intervista ad Andrea Sempio - ” dopo la nomina del nuovo difensore e l’estromissione dell’Avvocato Massimo Lovati ... Riporta dilei.it