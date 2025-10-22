Andrea Sempio a Chi l’ha visto? | Mi sento come un soldato in trincea

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 22 ottobre, su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma propone un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, il nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, il caso che da anni divide l’opinione pubblica e continua a riempire le cronache giudiziarie. Le parole di Andrea Sempio: “Mi sento come un soldato in trincea”. Ai microfoni dell’inviato Vittorio Romano, Andrea Sempio ha risposto alle domande sul nuovo filone d’indagine legato alla corruzione. Le sue parole rivelano la tensione che sta vivendo in queste settimane: “Ho chiesto a Lovati (avvocato, ndr) se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

