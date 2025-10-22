Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 – E’ scomparso a quasi 50 anni un volto noto del centro storico e del settore dell’estetica reggiana: Andrea Manfredini, titolare dal 2002, insieme al socio di una vita Maurizio Daddona, del salone di parrucchieri Eight di piazza Fontanesi e precedentemente del negozio Gate di via Don Andreoli e al centro commerciale Ariosto. La notizia si è sparsa velocemente in provincia e le pagine social del suo profilo si sono popolate del cordoglio di amici e clienti. Era una persona poliedrica, alternativa nel look dal sapore rock con tanto di tatuaggi, piercing e baffi enormi e dotata di una simpatia graffiante che, nel tempo, è diventata un punto di riferimento nella sua professione e l’anima del negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea morto a 50 anni, Reggio Emilia piange il parrucchiere del salone Eight