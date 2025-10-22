Andrea Delogu innamorata di Nikita? Macché è stata beccata con l’ex! FOTO

Le voci su un presunto flirt tra Andrea Delogu e il ballerino Nikita Perotti, suo compagno d'avventura a Ballando con le Stelle, continuano a rincorrersi, ma sembrano allontanarsi sempre di più dalla realtà. A riaccendere il gossip, però, non è la chimica in pista con il giovane danzatore, bensì un inatteso ritorno di fiamma. La conduttrice è stata infatti sorpresa accanto al suo ex Luigi Bruno, facendo riemergere dubbi e curiosità sul loro rapporto. A pubblicare l'immagine che ha alimentato le ipotesi è stato il profilo Instagram del settimanale Diva e Donna, con uno scatto che immortala i due durante una passeggiata insieme, sorridenti e in apparente sintonia.

