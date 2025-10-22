Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia la reazione della concorrente di Ballando ai gossip

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu ha risposto ai gossip secondo cui avrebbe una relazione con Nikita Perotti, suo compagno a Ballando con le Stelle. Le recenti indiscrezioni parlavano di una "passione" tra loro, evidente anche nel momento in cui ballano. Ecco come ha reagito la diretta interessata, reduce dalla rottura con il fidanzato Luigi Bruno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

andrea delogu nikita perottiAndrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia? La reazione di lei ai gossip - Tutto è iniziato due settimane fa, quando Giovanni Ciacci ha rivelato a La Volta Buona che nello show condotto da Milly Carlucci sarebbero nate ben due coppie. Riporta novella2000.it

andrea delogu nikita perotti“Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia”, la reazione della concorrente di Ballando ai gossip - Andrea Delogu ha scelto di rispondere con ironia ai gossip che la vedono vicina a Nikita Perotti e che insinuano tra loro ci sia una relazione. fanpage.it scrive

andrea delogu nikita perottiAndrea Delogu rivede l'ex fidanzato. Nessun amore con Nikita Perotti - A Ballando con le Stelle la conduttrice aveva parlato della fine della sua ultima relazione ma negli ultimi giorni c'è stato uno sviluppo inaspettato ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Nikita Perotti