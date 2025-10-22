Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia la reazione della concorrente di Ballando ai gossip

Andrea Delogu ha risposto ai gossip secondo cui avrebbe una relazione con Nikita Perotti, suo compagno a Ballando con le Stelle. Le recenti indiscrezioni parlavano di una "passione" tra loro, evidente anche nel momento in cui ballano. Ecco come ha reagito la diretta interessata, reduce dalla rottura con il fidanzato Luigi Bruno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Ci saremo sempre l'una per l'altro, il resto è futuro. Gli autori mi dicevano di non riguardare la clip prima di ballare" Così Andrea Delogu ha commentato le sue recenti dichiarazioni sull'ex fidanzato Luigi Bruno, rilasciate a Ballando con le Stelle prima di esibir

