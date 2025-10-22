Andrea Delogu di nuovo con l’ex dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle

Dilei.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme. La concorrente di Ballando con le Stelle e l’ex compagno sono stati paparazzati insieme durante una passeggiata per le vie di Roma. Uno scatto che sembra raccontare un ritorno di fiamma, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice sul loro addio nel corso dello show. Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme. Nello scatto che li ritrae insieme, Andrea Delogu e Luigi Bruno appaiono felici e sorridenti mentre passeggiano con il cane. Segno – forse – di una serenità ritrovata e di un sentimento che non si è mai spento. Proprio ai microfoni di Ballando con le Stell e, la presentatrice aveva raccontato la sofferenza per la fine della sua relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

andrea delogu di nuovo con l8217ex dopo lo sfogo a ballando con le stelle

© Dilei.it - Andrea Delogu di nuovo con l’ex dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle

Scopri altri approfondimenti

andrea delogu nuovo l8217exAndrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme: le foto su Diva e Donna - Potrebbe esserci un riavvicinamento tra Andrea Delogu e Luigi Bruno? Secondo ultimenotizieflash.com

andrea delogu nuovo l8217exAndrea Delogu beccata con l’ex: abbracci e carezze dopo le voci sul flirt con Nikita Perotti - Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo vicini a Roma: carezze, abbracci e voci di ritorno di fiamma dopo la rottura. Riporta donnaglamour.it

andrea delogu nuovo l8217exAndrea Delogu, spunta una foto con l'ex fidanzato: ritorno di fiamma? - La concorrente di Ballando con le stelle e il modello 26enne Luigi Bruno sono stati fotografati insieme dopo la fine della loro relazione ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Nuovo L8217ex