Andrea Delogu di nuovo con l’ex dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle

Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme. La concorrente di Ballando con le Stelle e l’ex compagno sono stati paparazzati insieme durante una passeggiata per le vie di Roma. Uno scatto che sembra raccontare un ritorno di fiamma, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice sul loro addio nel corso dello show. Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme. Nello scatto che li ritrae insieme, Andrea Delogu e Luigi Bruno appaiono felici e sorridenti mentre passeggiano con il cane. Segno – forse – di una serenità ritrovata e di un sentimento che non si è mai spento. Proprio ai microfoni di Ballando con le Stell e, la presentatrice aveva raccontato la sofferenza per la fine della sua relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea Delogu di nuovo con l’ex dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle

Scopri altri approfondimenti

Andrea Delogu ha scelto di rispondere ai gossip che la vedono vicina a Nikita Perotti e che insinuano tra loro ci sia una relazione. Cosa ha scritto sui social - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu - X Vai su X

Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo insieme: le foto su Diva e Donna - Potrebbe esserci un riavvicinamento tra Andrea Delogu e Luigi Bruno? Secondo ultimenotizieflash.com

Andrea Delogu beccata con l’ex: abbracci e carezze dopo le voci sul flirt con Nikita Perotti - Andrea Delogu e Luigi Bruno di nuovo vicini a Roma: carezze, abbracci e voci di ritorno di fiamma dopo la rottura. Riporta donnaglamour.it

Andrea Delogu, spunta una foto con l'ex fidanzato: ritorno di fiamma? - La concorrente di Ballando con le stelle e il modello 26enne Luigi Bruno sono stati fotografati insieme dopo la fine della loro relazione ... Si legge su today.it