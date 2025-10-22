André Rieu il re del valzer in Italia con tre concerti i biglietti
André Rieu annuncia tre nuovi concerti evento nel nostro Paese con i 60 elementi della sua Johann Strauss Orchestra. A novembre dello scorso anno è andata in scena l’attesa prima volta di André Rieu in Italia, all’Unipol Forum di Milano: biglietti esauriti in meno di un mese dall’annuncio del concerto e 10.000 spettatori entusiasti arrivati da tutta Italia. A grande richiesta, il Re Del Valzer annuncia tre nuovi concerti evento nel nostro Paese – prodotti da VignaPR e VIVO Concerti – con i 60 elementi della sua Johann Strauss Orchestra: il 19 marzo 2026 a Bologna all’Unipol Arena, il 20 marzo 2026 a Torino all’Inalpi Arena e sabato 21 marzo 2026 a Milano all’Unipol Forum. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
