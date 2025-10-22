Andando dove non so una vita da fuggiasco | video intervista con Mauro Pagani e Cristiana Mainardi

Mauro Pagani raccontato nel suo percorso storico con la PFM e la collaborazione memorabile con Fabrizio De André, ma anche nella perdita momentanea della memoria e alla scoperta della sua incredibile collezione di strumenti musicali. Video intervista dalla Festa del Cinema di Roma con lui e la regista Cristiana Mainardi.

