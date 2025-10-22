Ancora spari nella notte a Catania tra Librino e San Cristoforo | due episodi nel giro di un' ora

Non si è ancora arrestata la spirale di violenza che si trascina dallo scorso luglio, con una lunghissima serie di atti intimidatori “intermittenti” e concentrati tra Librino, San Cristoforo e la zona di Trappeto NordSan Giovanni Galermo. Questa notte si sono verificati altri due episodi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spari nella notte ad Afragola, feriti tre giovani nei pressi di un bar. Il raid in via Sportiglione. Due delle vittime hanno precedenti, l'altra è incensurata. Non sono in pericolo di vita. Rinvenuti 15 bossoli - facebook.com Vai su Facebook

Spari nella notte ad Afragola, feriti tre giovani nei pressi di un bar. Il raid in via Sportiglione. Due delle vittime hanno precedenti, l'altra è incensurata. Non sono in pericolo di vita. Rinvenuti 15 bossoli @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/spari - X Vai su X

Due sparatorie nella notte a Catania: colpi contro una vetrina di un negozio di abbigliamento - Due sparatorie si sono registrate stanotte in due diverse aree del capoluogo etneo. Lo riporta meridionews.it

Notte di paura a Catania, sparatoria a Librino - Pochi giorni fa gli agenti della Questura nella stessa zona avevano trovato e sequestrato armi e munizioni. Secondo tempostretto.it

Paura a Librino: sparatoria nella notte, ritrovati bossoli in viale Moncada - Nella serata di ieri, infatti, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco nei pressi di un edificio popolare in viale ... msn.com scrive