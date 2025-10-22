Ancora raid russi sull' Ucraina diversi feriti su Zaporizhzhia

Nella notte una nuova ondata di attacchi russi ha preso di mira l'Ucraina. A Zaporizhzhia, diverse persone sono rimaste ferite in un raid aereo di Mosca che ha provocato un incendio in una zona residenziale. L'aeronautica ucraina ha riferito di un massiccio attacco russo con missili balistici e droni su Kiev e diverse altre regioni del Paese. Nella regione della capitale si registrano tre morti, tra cui due bambini, e due feriti. Altre due persone sono state uccise nella regione di Dnipro in un incendio al sesto piano di un edificio residenziale di 16 piani, causato dai detriti di un drone. Dieci le persone soccorse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ancora raid russi sull'Ucraina, diversi feriti su Zaporizhzhia

