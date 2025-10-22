Ancora nessuno screening neonatale MLD Voa Voa! e Nek | La Regione rispetti la parola data a marzo

L’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia APS e il socio fondatore Filippo Neviani (Nek), insieme alla modenese Giulia Ferrari, mamma della piccola Gioia, tornano a chiedere alla Regione Emilia-Romagna di rendere pubblico il cronoprogramma promesso in primavera per l’avvio del progetto pilota di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Screening genomico neonatale pubblico e gratuito: primato mondiale per la Puglia: La Puglia segna un primato mondiale nella sanità pubblica: dal 16 aprile 2025 è operativo “Genoma Puglia”, il primo programma al mondo di screening genomico neonatale a - facebook.com Vai su Facebook

Screening neonatale e malattie genetiche: al Regina Margherita il prelievo salvavita https://lastampa.it/torino/2025/10/15/news/screening_neonatale_regina_margherita_torino_malattie_genetiche-15352821/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Screening neonatale in Piemonte: verso l’inclusione di nuove patologie - “ La Regione Piemonte sta lavorando per costruire un sistema di screening neonatale che sia in grado di includere progressivamente nuove patologie” ha risposto l’assessore Gian Luca Vignale ... Segnala targatocn.it

Un calcio alla MLD, Modena Calcio e Voa Voa insieme per accendere la speranza - L'associazione fiorentina Voa Voa Amici di Sofia lancia la campagna #UnCalcioallaMLD dallo stadio Braglia di ... Si legge su lanazione.it

Nek e Voa Voa: un appello urgente per lo screening neonatale della Mld - Nek scende in campo al fianco di Voa Voa Amici di Sofia APS per lanciare un appello alla Regione Emilia Romagna per l'attivazione urgente dello screening neonatale salvavita ... Come scrive lanazione.it